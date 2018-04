Itaalia meedial on kindel soov, keda Räikköneni asemel Ferraris näha

"Ta on jõudmas oma võimete tippu. Ta ei ole isegi veel 29-aastane, ent tegu on küpse sõitjaga, kes teab, kuidas oma meeskonnale suuri punkte tuua. Paljud märgid näitavad, et Vettel ja Ricciardo moodustaksid vormel-1 parima sõitjateduo."

Vettel ja Ricciardo on sealjuures ühe hooaja juba tiimikaaslastena sõitnud: seda 2014. aastal Red Bulli ridades.

Ferrari siseasjadea kursis oleva Leo Turrini sõnul suurendab Ricciardo lahkumise tõenäosust ka see, et Red Bull sõlmis hiljuti Max Verstappeniga kolmeaastase lepingupikenduse. "Red Bull on oma tuleviku sidunud Max Verstappeniga, samal ajal kui austraallasel pole järgmiseks hooajakski lepingut. Bosside otsus Verstappeniga lepingut pikendada ei olnud talle samuti meeltmööda. Teame, et ta on juba Ferrari ja Mercedesega kontaktis olnud. Kimi Räikkönen võib selle aasta lõpus karjääri lõpetada, samal ajal pole Valtteri Bottas oma tiimibossidele suutnud veel muljet avaldada."

Sarnase jutuga paistsid silma veel mitmed tuntud Itaalia arvamusliidrid, kes viitasid kõik ka Hiina GP-d Sky Sportsis kommenteerinud Nico Rosbergile, kes sõnas võistluse järel, et kui oleks Ricciardo asemel, liituks ta Ferrariga, sest praegusel hetkel näib, et neil on parim auto.

Ricciardo ise jääb oma tuleviku osas veel üldsõnaliseks, kuid austraallane on tunnistanud, et ei plaani enam väga pikalt vormel-1 sarjas sõita. "Ma ei näe ennast vormel-1 sarjas oma kolmekümnendate keskpaigani või rohkem sõitmas, seetõttu tahan, et minu järgmine karjääriosa ja samm oleks õige. Kui saan hea diili tugeva meeskonnaga, olgu see siis Red Bullis või mõnes muus tiimis, on see väärt ootamist."