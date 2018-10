Itaalia meedia: Ferrari kaalub Sebastian Vettelist loobumist

Ajaleht La Gazzetta dello Sport kirjutab, et Vetteli lepingus on fikseeritud ennetähtaegse lõpetamise punkt, mis lubaks Ferraril neljakordse maailmameistri kontrahti peatada juba järgmise hooaja järel.

Vettel, kes kolis Red Bullist Ferrarisse neli aastat tagasi, on teinud tänavu mitu sõiduviga ja jääb ilmselt ka sel aastal MM-tiitlist ilma. Kuigi sakslase leping kehtib 2020. aastani, ei välista Ferrari lepingu ennetähtaegset lõpetamist.

La Gazzetta dello Sporti andmetel tunneb Vettel end Ferraris "isoleerituna", sest ta on kaotamas juhtkonna toetust. Sellele on hoogu lisanud Itaalia meedia, mis on Vettelit teravalt kritiseerinud.

Ajakirjanduse rünnakulaviin on läinud nii suureks, et isegi Vetteli peakonkurent Lewis Hamilton teatas eelmisel nädalal, et "meedia peaks Sebastiani suhtes suuremat lugupidamist üles näitama".

Uuel aastal saab Vettel endale uueks meeskonnakaaslaseks noore Charles Leclerci. Kui sakslane jääb Leclercile alla, olevat tema lahkumine Ferrarist üsna kindel. Sel hooajal Ferraris sõitev Kimi Räikkönen siirdub 2019. aastaks Sauberisse.