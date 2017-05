Itaalia ajakirjanik: Vettel ja Mercedes sõlmisid eelkokkuleppe

Itaalia ajakirjanik Leo Turrini väidab oma blogis, et neljakordsel vormel-1 maailmameistril on sõlmitud eelkokkuleppe liitumaks Mercedese tiimiga.

Turrinit peetakse vormelimaailmas üsna laia võrgustikuga ajakirjanikuks, kes on eksperdina esinenud ka Sky Sportsis.

Turini sõnul sai ta Mercedese tiimi presidendi Niki Lauda siseringi kuuluvalt allikalt infot, et Vettel ja Mercedes sõlmis eelkokkuleppe läinud talvel. Vetteli leping praeguse tiimi Ferrariga kehtib selle aasta lõpuni.

Eelkokkulepe iseenesest ei tähenda midagi, kuid näitab järjekordselt, et Mercedese huvi Vetteli vastu on tõsine. Hiljuti avaldas kunagine tiimijuht Eddie Jordan Saksa telekanalile RTL, et Vettel ja Mercedes peavad läbirääkimisi.

Valtteri Bottase üha kasvavat hoogu arvestades on aga keeruline ette kujutada, et keegi tema või Lewis Hamiltoni Mercedesest hetkel välja puksiks. Pealegi tundub ka Ferrari olevat konkurentsivõimelise auto valmis saanud, kui Vettelil on neljast etapist näidata ette juba kaks võitu ja kaks teist kohta.