Igava Singapuri GP korral olnuks F1 põhiuudiseks hoopis ühe vindunud „abielu“ lõpp

Kui Singapuri etapp kulgenuks „tavaliselt“ ehk igavalt, olnuks nädala põhiuudiseks hoopis McLareni ja Honda kolm aastat vindunud „abielu“ lõpp.

Toimus mitmekäiguline kombinatsioon: McLaren viskas Honda ukse taha ja sai endale kolmeks aastaks Renault’ mootorid, millest Toro Rosso loobus, saades asemele sama pika lepingu Hondaga (pluss tehasetiimi staatuse pluss ilmselt üheksakohalise summa eurosid). Vaatamata eelmise partnerluse katastroofilisele läbikukkumisele esines Honda aga juba uue kuraasika avaldusega, lubades tuleval aastal Toro Rossoga koostöös esikolmikukohti sihtida.

Lisaks tuli (mitteametlikult) välja, et Renault soovib tuleva hooaja järel lõpetada mootorilepingu ka Red Bulliga. Mis tähendab, et Honda võib siis endale veel ühe kliendi saada. Maailma suurimal mootoritootjal tõesti viimane aeg hakata korralikke F1-jõuallikaid tegema, vastasel juhul hakkab see juba tõsiselt vormel-ühe kui võistlussarja head käekäiku ohustama.

Mootoritootjate ümbermängimine lõi uue hoo sisse ka sõitjate tööturule. Toro Rosso laenas tulevaks aastaks Renault’le oma esisõitja Carlos Sainzi, kes ammugi Red Bulli „farmist“ minema kippus. Ent vabalt võib juhtuda, et Sainz istub seni Jolyon Palmeri käsutuses olnud Renault’sse juba järgmisel etapil Malaisias, teise Toro Rosso roolis aga saab end lõpuks ometi tõestada mullune GP2-sarja võitja Pierre Gasly. Honda võib soovida Toro Rossose sokutada ka mõnd jaapanlast, seda enam, et Daniil Kvjati seis pole nirude tulemuste tõttu kiita. Ent kuna FIA formaalsetele kriteeriumidele ei vasta ükski Tõusva Päikese maa poeg ja Red Bullil pole oma kasvandike hulgast samuti kedagi valida, võib mängu tulla keegi kõrvalt. Lisaks peab arvestama, et 2018. aastaga lõpeb leping paljudel tippsõitjatel ja välistatud pole ootamatud taktikalised manöövrid parema töökoha otsinguil. Aga siingi ei tohi unustada Murray Walkeri tähelepanekut.

Autod, mootorid, sõitjad aastal 2018:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen

Red Bull-Renault: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

Force India-Mercedes: Sergio Pérez, Esteban Ocon

Williams-Mercedes: Lance Stroll, Felipe Massa? Pascal Wehrelin?, Robert Kubica?

Toro Rosso-Honda: Daniil Kvjat?, Pierre Gasly?

Renault: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz

Haas-Ferrari: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

McLaren-Renault: Stoffel Vandoorne, Fernando Alonso?

Sauber-Ferrari: Marcus Ericsson?, Charles Leclerc?, Antonio Giovinazzi?