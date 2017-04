Idee Hiina GP laupäevale toomisest ei leidnud toetust

Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) võistlusdirektor Charlie Whiting kinnitas, et Hiina GP-d ei tooda pühapäevalt homsele.

Põhjus, miks taoline idee üldse tekkis, seisnes tugevas vihmasajus ja tihedas udus, mis sel nädalal Shanghaid kimbutab.

Teatavasti jäi täna hommikul ära teine vabatreening, kuna kehva ilma tõttu ei oleks saanud meditsiinihelikopter lähedalasuva haigla katusel maanduda.

Ilmaennustuse kohaselt peaks udu homseks siiski kaduda ning FIA on kindel, et kolmas vabatreening viiakse läbi muretult. Samas pühapäevaks ennustakse taas ilma halvenemist, mistõttu peeti plaani võidusõit homsele tuua. FIA lükkas idee siiski tagasi, kinnitades, et võidusõit toimub pühapäeval ettenähtud ajal.