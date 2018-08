Hispaania meedia: Kimi Räikköneni tulevik on teada

Ungari GP ajal olid mitmed Räikköneni lähikondlased pidevalt pildis, mis hispaanlaste sõnul pidi tähendama seda, et parasjagu käisid läbirääkimised uue lepingu osas. "Kogu Räikköneni pere oli kogu nädalavahetuse jooksul etapil kohal ning see ei ole sugugi tavaline. Nad kõik vestlesid aktiivselt nii Räikköneni enda kui ka Ferrari juhatusega," kirjutab portaal.

Lisaks väidetakse, et Ferrari on teinud soomlasele taas pakkumise uueks hooajaks üheaastane leping sõlmida. Viimastel hooaegadel ongi 38-aastane soomlane Ferraris püsinud üheaastaste lepingutega.

"Kimil on võimalik leping teha üheks hooajaks ja ta tundub sellega rahul olevat. Selle järel on väga võimalik, et ta lõpetab karjääri, sest soovib lastega rohkem aega veeta."