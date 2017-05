Hispaania GP teise vabatreeningu kiireim oli Hamilton

Hamiltonile järgnes tema tiimikaaslane Valtteri Bottas vaid 0,09-sekundilise kaotusega. Kolmas oli Ferrari piloot Kimi Räikkönen (+0,310) ja neljas soomlase meeskonnakaaslane Sebastian Vettel (+0,418).

Nagu sellel hooajal enamasti tavaks järgnesid kahe tipptiimi sõitjatele Red Bulli piloodid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo. Nende tänane kaotus kiireimale oli aga rekordiliselt väike - vastavalt 0,636 ja 0,783 sekundit.

