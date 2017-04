Hiina GP võitis algusest lõpuni juhtinud Hamilton, Verstappen tõusis 16. kohalt kolmandaks

Verstappen tõusis sealjuures kolmandale kohale, olles startinud alles 16. positsioonilt. Neljandaks tuli hollandlase tiimikaaslane Daniel Ricciardo, viienda koha sai Kimi Räikkönen (Ferrari), kuuendaks jäi Valtteri Bottas (Mercedes). Bottase sõidu rikkus sealjuures turvaauto taga (!) tehtud väljasõit.

Vormel-1 Hiina GP

Raul Ojassaar: Ikka Verstappen! 16. kohalt kolmandaks!

Raul Ojassaar: Lewis Hamilton on oma karjääri 54. etapivõidu finišis! Aga kas Verstappen või Ricciardo?

Raul Ojassaar: Pisut vähem kui kolm ringi veel. Verstappeni ja Ricciardo vahel on vaid sõõm õhku. Kas läheb veel andmiseks?

Raul Ojassaar: Kümme ringi veel minna ning tipus tunduvad asjad enam-vähem selged olevat: Hamilton, Vettel, Verstappen, Ricciardo, Räikkönen, Bottas. Ainsana on sellest seltskonnast enam-vähem koos Verstappen ja Ricciardo.

Raul Ojassaar: Räikkönen käib samuti boksis ära ja peaks kohe ka Sainzist uuesti mööda saama.

Raul Ojassaar: Liidrid on järjepanu boksis käinud ning kollased rehvid alla pannud. Ainult Verstappen sai juba mitu head ringi tagasi alla punased.

Raul Ojassaar: Alonsol on autoga probleemid. Hispaanlane katkestab.

Raul Ojassaar: Vettel võtab ka Verstappeni ära! Hamiltoni ja Vetteli vahe on kümme sekundit.

Raul Ojassaar: Vettel paneb Ricciardoga rehvid kokku, aga läheb austraallasest mööda!

Raul Ojassaar: Vettel saab Räikkönenist mööda. Kvjat otsustab samal ajal rajalt välja sõita, vahepeal katkestas tehniliste probleemide tõttu ka Vandoorne.

Raul Ojassaar: Hetkeseis:

Raul Ojassaar: Ricciardo jääb Ferraridele jalgu, Verstappen hakkab aga tasapisi Hamiltonist kaugemale jääma.

Raul Ojassaar: Hetkeseis:

Raul Ojassaar: Verstappen saab Ricciardost mööda. Hamilton on kahe sekundi kaugusel.

Raul Ojassaar: Verstappen võtab ka Räikköneni ära ning liigub praegu kõige kiiremini. Ricciardo ja Hamilton, hoidke alt!

Raul Ojassaar: Sõit läks taas käima!

Raul Ojassaar: Bottas suudab turvaauto taga sõites auto üle kontrolli kaotada ning langeb 12. kohale!

Raul Ojassaar: Verstappen on kogu selle segaduse juures suutnud neljandaks tõusta. Uskumatu mees!

Raul Ojassaar: Korralik sõit polegi veel käima läinud. Mitmed sõitjad on juba mitu korda boksis peatunud, Giovinazzi avarii koristamise tõttu sõidetakse turvaauto taga kõik ringid läbi boksitee.

Raul Ojassaar: Giovinazzi on taas esimesel sirgel oma auto sodiks sõitnud! Nüüd tuleb päris turvaauto rajale!

Raul Ojassaar: Strolli masina teisaldamise ajaks kehtestatakse virtuaalse turvaauto režiim. Samal ajal on uurimise all Vetteli juhtum, kes startis millegipärast meeter-poolteist õigest kohast vasakult poolt. Verstappen on juba seitsmes!

Raul Ojassaar: Stardist pääsesid kõik tervelt minema, kuid Lance Stroll sõidab avaringi keskel kruusa peale ja jääb kinni.

Raul Ojassaar: Ricciardo saab Räikkönenist mööda ning Hülkenberg tõuseb kuuendaks. Verstappen tõuseb 16. kohalt juba 11. paigale.

Raul Ojassaar: Läksime!

Raul Ojassaar: Nõnda - stardiks on kõik valmis!

Raul Ojassaar: Vihma otseselt enam ei saja ning rada on vaikselt kuivamas. Pole aga sugugi kindel, et kuiv ilm kogu sõidu kestaks.

Raul Ojassaar: Tänase ilmaga tasub ka meelde tuletada, et sellest hooajast alates on vormel-1 tagasi toonud vihmase ilmaga seisvad stardid.

Raul Ojassaar: Hommikused kõige märkimisväärsemad uudised on need, et ilm Shanghais on tõepoolest niru, nagu ka ennustati - 12 kraadi ja kerge vihm.

Raul Ojassaar: Tere hommikust kõigile vormelisõpradele! Hooaja teine etapp on meist vaid poole tunni kaugusel ning on paras aeg meie kajastusega ots lahti teha.