Hiina F1 etapp: Ferrarid tegid vabatreeningul Mercedestele ära

Neljakordne maailmameister ja tänavuse MM-sarja avaetapi võitja Vettel näitas parimal ringil aega 1.33,336. Tiimikaaslane Räikkönen jäi alla vaid 0,053 sekundiga.

Mercedese pilootide Valtteri Bottase ja Lewis Hamiltoni kaotused Ferraridele jäid 0,3 ja 0,6 sekundi vahele. Felipe Massa Williamsil oli paremuselt viies, aga kaotust juba 1,4 sekundit.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF #FP3 )

Mercedes P3 (BOT) and P4 (HAM) overall

Middle sector proving the trickiest for the Silver Arrows 👀#ChineseGP 🇨🇳 #FP3 pic.twitter.com/lbT7lCjsu5