Hea uudis Hamiltonile, hiiobisõnum Vettelile

Vormel 1 ajaloost on teada mitu hooaega, kus kaks tiitlipretendenti peavad duelli aasta algusest saati, kuid kumbki ei suuda otsustavalt ette rebida. Kõik viitab stsenaariumile, et maailmameister selgub viimase etapi viimase ringiga. Aga veel enne, kui hooaeg jõuab otsustavasse järku, hakkab ühel peategelasel viltu vedama. Järjekindlalt, seletamatult, kõikvõimalikel põhjustel. Tundub, et tänavugi läheb nii.