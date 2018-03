Hamiltonile maksis etapivõidu Mercedese meeskonna arvutusviga

Vormel-1 hooaja avaetapil Melbourne`is teiseks jäänud Lewis Hamilton pidi Ferrari sõitja Sebastian Vetteli paremust tunnistama Mercedese meeskonna arvutusvea tõttu, teatas tiimiboss Toto Wolff.

Wolff tunnistas võistluse järel, et nende kasutatud arvutiprogrammi algoritmis pidi olema viga, mis tingiski valearvestuse. Tema sõnul näitas arvutus, et Hamilton pidanuks ka boksipeatuse järel ette jääma.

"Kuskil pidi olema mingi viga, sest arvuti näitas, et meil on aega 15 sekundit. Tegelikkuses oli aga vaid 12. Arvestasime, et meie varu on piisav, kuid eksisime," rääkis Wolff.

Vettel käis boksis, kui rajal oli ohutusauto ning säilitas erinevalt Mercedese meeskonna arvutustele liidrikoha.

Hamilton ütles, et eelistaks otsuseid teha arvutiprogrammi asemel oma intuitsiooni pealt. "Meeskonna pingutus oli tohutu, kuid lootsime liiga palju arvutiprogrammile ja tehnoloogiale. Ma tahtnuks, et otsustamine oleks olnud rohkem minu kätes," sõnas Hamilton.

Vettelile ja Hamiltonile järgnes täna Kimi Räikkönen (Ferrari).