Hamiltoni kunagine vihmavarjutüdruk hukkus traagiliselt

Avarii juhtus Birminghamis ühe bensiinijaama lähedal. 30-aastane Woodcock oli oma autoga sõitnud vastu seina ning tunnistati surnuks sündmuskohal.

Uudis naise traagilisest surmast on raputanud kogu Suurbritanniat. Annetuskeskkonnas JustGiving on Woodcocki matuste kuludeks kogutud juba üle 4000 naelsterlingi.

Tänavu võttis Woodcock oma kunagise töökoha teemal sõna ka ajalehes The Sun, öeldes: "Tegin seda sellepärast, et ma tahtsin ning see meeldis mulle. Kõik oli professionaalne ning keegi ei läinud kunagi üle piiri. Kontoris toimub ilmselt muidki asju."

"Seal olid brittidest ainult mina ja veel üks tüdruk. Mind pandi sellele tööle, kuna ma olen intelligentne, meeldiva kõnemaneeriga ja töökas. Need omadused käivad paketi juurde. Selles rolli taga on palju tööd, mida inimesed ei näe. Sa pead õppima, kuidas stardisirgel kõndida, kuidas oma lippu ja plakateid hoida - seda tuleb kõvasti treenida," lisas Woodcock.