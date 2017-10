Hamiltoni jaoks valmistas Vetteli sõit üllatuse

Foto: Eric To, AP

Austini vormel-1 etapi võitnud Lewis Hamilton oli üllatunud, et Sebastian Vettel ta nii lihtsalt mööda laskis.

Parimalt stardikohalt alustanud Hamilton lasi Vetteli esimeses kurvis endast mööda, kuid juba viiendal ringil võttis Mercedese sõitja liidrikoha tagasi.

"Ma ei teinud parimat starti, kuid võtsin seda kergelt, sest teadsin, et siin on head möödumise võimalused. Möödasõit ja sellele eelnenud võistlus olid hetked, mille nimel ma elan ja miks ma üldse siin võistlen. Olin pisut üllatunud, et Sebastian rohkem ei kaitsnud. Mina kindlasti oleksin," kommenteeris Hamilton.

Mercedese boss Toto Wolff sõnas oma hoolealuse võidu järel, et kolmekordne maailmameister on elu parimas vormis. "Olen Lewisega koos töötanud viis aastat ja pole varem näinud, et ta nii kõrgel tasemel võistleks," kiitis Wolff.

Austini etapivõit kasvatas Hamiltoni edumaa Vetteli ees juba 66-punktiliseks. Sõita jääb veel kolm etappi - sel nädalavahetusel Mehhikos ning novembrikuus Brasiilias ja Araabia Ühendemiraatides.