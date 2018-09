Hamilton: vormel üks hakkab Räikköneni taga igatsema

Ajakirja Autosport teatel on vägagi võimalik, et Leclerci palkamine tehakse teatavaks veel tänase päeva jooksul.

Valitsevalt vormel-1 maailmameistrilt Lewis Hamiltonilt küsiti Itaalia GP järel, kas ta hakkaks 2007. aasta tšempioni taga igatsema. "Ma arvan, et temast hakataks puudust tundma tõesti," vastas britt.

"Ma pole saladust teinud, et enne kui ma vormel ühte tulin, mängisin ma PlayStationil alati Kimiga, kujutades ette, et istun ise tema asemel McLarenis. Mäletan veel, et esimene auto, millega ma McLarenis sõitsin (2004. aasta testisõidul - toim), oli Kimi seadistusega ja vedrustusega, mida tema kasutas."

"See oli imeline kogemus ning omamoodi lahe, sest ma arvan, et meie sõidustiilid olid üsna sarnased. See tähendas, et mul oli tema seadistusega lõpuks päris mugav sõita," lisas Hamilton.

"Tal on olnud imeline karjäär ning on olnud suur au võistelda niisuguse suurepärase soomlase vastu nagu tema. Tal paistab veel palju aastaid sees olevat. Ta ei näi üldse vananevat."