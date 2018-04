Hamilton võrdles end Michael Schumacheriga

Valitsev vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton ütles, et loodab Mercedese meeskonnas teha sama, millega sai Ferraris hakkama seitsmekordne maailmameister Michael Schumacher.

Hamilton on mänginud Mercedese meeskonnas väga tähtsat rolli ning jahib tänavu oma karjääri viiendat MM-tiitltit. Schumacher tõusis omal ajal Ferraris F1 sarja kõige edukamaks sõitjaks, võites rekordilised seitse tiitlit.

Hamilton tunnistas, et liitus 2012. aasta lõpus Mercedesega, sest tahtis korda saata sama, mida suutis Saksamaa legend Ferraris.

"Mulle meeldib see mõte, et Michael Schumacher läks Ferrarisse, mis polnud toona edukas, ning aitas selle tiimi MM-tiitliteni," sõnas Hamilton, kirjutab inglaste Express.

"Seda oli vaimustav jälgida ning mina tahtsin teha sama. Tegin juba kõik endast sõltuva McLareni meeskonnas ning nägin Mercedest kui beebit, kes hakkas kasvama. Tahtsin olla osaline selles edus," rääkis Hamilton. "Inimesed nägid, et see (Mercedesega liitumine) oli suur risk, kuid ma võtsin selle riski ja see oli väga põnev."

Tänavusel hooajal on Hamiltonil võiduarve veel avamata ning ta kaotab kahe etapi järel MM-sarja liidrile Sebastian Vettelile (Ferrari) 17 punktiga.