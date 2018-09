Hamilton võitis Singapuris kvalifikatsiooni

Sel hooajal juba seitsmendat korda kvalifikatsiooni võitnud Hamilton kihutas välja kiireima ringiaja 1.36,015.

Valitsevale maailmameistrile järgnesid Max Verstappen (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari) ja Daniel Ricciardo (Red Bull).

"Vau, see oli tõesti raske kvalifikatsioon! Ma ei teagi, kust see tuli, aga kiireim ring oli maagiline, olen väga õnnelik! Tänan tervet meeskonda, kes on selle nimel kõvasti tööd teinud," sõnas õnnelik Hamilton.

Enne Singapuri etappi on Hamiltoni edu Vetteli ees 30 punkti.

BREAKING: Lewis Hamilton clinches pole in Singapore! Verstappen and Vettel make it three different teams in the top three #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/7cWPdINox9