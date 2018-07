Hamilton võitis kuuendat korda Briti GP kvalifikatsiooni

Hamilton sõitis oma kiireimal ringil ajaks 1.25,892, mis tähistab ka uut rajarekordit. Vaid 0,044 sekundiga kaotas talle MM-sarja üldliider Sebastian Vettel (Ferrari), kolmanda stardikoha hõivas Kimi Räikkönen (Ferrari).

Hamiltoni jaoks oli tegu neljanda järjestikuse Briti GP kvalifikatsioonivõiduga, kokku alustab ta homme koduetapil esikohalt kuuendat korda.

Kvalifikatsiooni tulemused:

