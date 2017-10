Hamilton võitis kindlalt USA GP, kohtunikud kukutasid Verstappeni poodiumilt

Vormel-1 sarja USA GP võitis Lewis Hamilton (Mercedes), kes tegi sellega järjekordse sammu MM-tiitlile lähemale.

Hamiltoni järel tuli üle finišijoone tema lähim konkurent MM-sarja üldarvestuses Sebastian Vettel (Ferrari), kes oli vähem kui kümme ringi enne lõppu veel neljandal kohal, kuid suutis mööduda nii Valtteri Bottasest (Mercedes) kui tiimikaaslasest Kimi Räikkönenist, kes ta vabatahtlikult mööda lubas.

Tõelise vägiteoga sai hakkama ka Max Verstappen (Red Bull), kes 17. kohalt alustades tegi suurepärase sõidu ning sai viimase ringi viimase sektori möödasõiduga endale Räikköneni ees ka kolmanda koha. Paraku andsid kohtunikud talle möödasõidu ajal rajalt väljumise eest viiesekundilise karistuse, mis kukutas ta lõpuks siiski neljandaks.

MM-sarja üldarvestuses on Hamiltoni edu Vetteli ees kolm etappi enne hooaja lõppu 66 punkti. Võistkondlikus arvestuses kindlustas aga Mercedes USA GP-ga endale maailmameistritiitli.

Tulemused:

INITIAL CLASSIFICATION: @LewisHamilton extends his lead in the championship@Max33Verstappen demoted from P3 to P4#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/a5f1t7fjvO

— Formula 1 (@F1) October 22, 2017





Enne sõitu:

Esikohalt alustaval Lewis Hamiltonil on sealjuures võimalik täna kindlustada maailmameistritiitel. Seis on lihtne: kui Hamilton (Mercedes) viiendat korda Austinis võidab - varasemalt on ta seda teinud 2012., 2014., 2015., ja 2016. aastal - ning selle raja 2013. aasta valitseja Sebastian Vettel (Ferrari) jääb viiendast kohast kaugemale, saab britist neljakordne maailmameister.

Võimalik on ka stsenaarium, kus Hamilton tuleb maailmameistriks teise kohaga, kuid see eeldab, et Vettel ei mahu esikaheksasse ja Valtteri Bottas (Mercedes) ei näe ruudulippu esimesena. Kui Hamilton jääb kolmandaks, läheb tiitlijaht Mehhikos edasi.

Ka Mercedese tiimil on võimalus USA-s asjad ära otsustada. Hetkel on neil Ferrari ees 145-punktiline edu. Tiitel on kotis, kui vahe on pühapäeva hilisõhtuks vähemalt 129 silma. See tähendab, et Ferrari peab lootuste üleval hoidmiseks Mercedesest koguma vähemalt 17 punkti rohkem. Kui üks "hõbenooltest" võidab, on konstruktorite karikas igal juhul otsustatud.

Kvalifikatsiooni tulemused: