Hamilton tunneb end rüütlijuttudest meelitatuna

Lewis Hamilton tunnistas, et võtaks rüütliseisuse kuningannalt rõõmuga vastu, kui see talle järgmisel aastal osaks peaks saama.

Kuninganna Elizabeth II avaldab iga-aastased aunimetused uue kalendriaasta alguses. Viimases nimekirjas olid Briti sportlastest näiteks tennisetäht Andy Murray ja kergejõustiklane Mo Farah.

Hamilton oleks rüütliks löömise igati ära teeninud, sest ta möödus pühapäeval MM-tiitlite arvestuses Sir Jackie Stewartist ja tõusis edukaimaks Briti vormelisõitjaks läbi aegade. Neli tiitlit on ka sakslasel Sebastian Vettelil ja prantslasel Alain Prostil, seitse Michael Schumacheril, viis argentiinlasel Juan Manuel Fangiol.

Murray on öelnud, et tunneb end ebamugavalt, kui talle "Sir" öeldakse. Hamilton oleks sellisest eesliitest vägagi meelitatud, kirjutab ESPN.

"Ma tuletaksin inimestele meelde: "Vabandage, ma olen "Sir"."," muigas ta. "Mul on sõpru, kes on Sir'id ning ma ka nimetan neid nii. Kui ma neilt sõnumi saan, vastan alati: "Jah, Sir!" See on väga unikaalne, seega miks mitte seda kogu oma hiilguses kasutada?"

Lewis Hamilton Mehhikos pärast tiitli kindlustamist. Foto: AFP/SCANPIX

"Olen kuningannat igatsenud alates ajast, mil temaga lõunat sõin. Ta kutsus mind Buckinghami paleesse ning ma olen alati tahtnud tagasi minna," jätkas Hamilton.

"Üritan esindada Inglismaad parimal moel ning kui kuninganna mingil hetkel seda märkab, oleks see mulle väga suur au."

Mehhikos üheksanda kohaga MM-tiitli kindlustanud Hamilton läheb sel nädalal Peruusse Machu Picchut avastama ning võtab siis juba suuna Sao Paulo poole, kus 12. novembril toimub Brasiilia GP.