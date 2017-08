Hamilton tõrjus Vetteli rünnakud ning võitis Belgia GP

Hamilton suutis lõpuks edestada kogu sõidu vältel teda survestanud Sebastian Vettelit (Ferrari), kolmanda koha sai Daniel Ricciardo (Red Bull), neljanda Kimi Räikkönen (Ferrari) ja viienda Valtteri Bottas (Mercedes).

Kui pisut enam kui kümme ringi enne lõppu tundusid asjad juba selged olevat, siis kahe Force India mehe, Sergio Perezi ja Esteban Oconi kokkupõrke järel tuli rajale turvaauto, misjärel löödi kaardid segamini - Bottas kukkus kolmandalt kohalt viiendaks ning palju ei jäänud puudu ka sellest, et Vettel oleks end Hamiltonist mööda pressinud.

Hamilton sai oma karjääri 200. GP-etapil 58. võidu ning vähendas MM-sarja üldarvestuses vahe Vetteliga vaid seitsmele punktile.

Tulemused:

MM-sarja üldseis:

UPDATED DRIVER STANDINGS

It's tight at the top after a thrilling #BelgianGP ⬇️ pic.twitter.com/4vVNuZGXqG

— Formula 1 (@F1) August 27, 2017