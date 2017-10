Hamilton: tahtsin maailmameistriks tulla hoopis teistsuguse sõiduga

Vormel-1 sarja Mehhiko GP-etapil üheksanda kohaga endale neljanda maailmameistritiitli kindlustanud Lewis Hamilton tunnistas, et ootas märksa paremat võistlust.

"See ei tundu reaalne," märkis Hamilton võistluse järel. "See polnud selline sõit, mida oodanuks, kuid ma ei andnud kordagi alla ja see ongi oluline."

"Suured tänud perekonnale ja tiimile. Mercedes on olnud viimasel viiel aastal lihtsalt hämmastav ja mul on suur au selles osaline olla," lisas õnnelik inglane.

Hamilton kindlustas meistritiitli, sest tema ainus ohustaja Sebastian Vettel oli alles neljas. Inglane jõudis nüüd MM-tiitlite arvult Alain Prosti ja Vetteli kõrvale. Rohkem tiitleid on vaid kahel mehel - Michael Schumacheril (7) ja Juan Manuel Fangiol (5).

Mehhikos võidutses Max Verstappen (Red Bull) soomlaste Valtteri Bottase (Mercedes) ja Kimi Räikköneni (Ferrari) ees.

Sõita jääb veel kaks etappi - Brasiilias ja Abu Dhabis.