Hamilton tahab teada, kuidas Schumacheril läheb

Itaalia GP võiduga vormel-1 MM-sarja juhtima tõusnud Lewis Hamilton tunnistas, et tahaks teada, kuidas seitsmekordsel maailmameistril Michael Schumacheril raskest suusaõnnetusest taastumine läheb.

"Selle kõige kõrval, mis ta spordiala jaoks on teinud ja kuidas latte tõstnud, on mul suur au seda latti veelkord kergitada," ütles Hamilton, kes ületas Monzas Schumacheri kvalifikatsioonivõitude rekordi. Schumacher võitis neid karjääri jooksul 68, Hamiltonil on koos 69 esikohta.

"Ma tahaksin tema naisega rääkida ja uurida, kuidas asjad on. Küllap aeg annab arutust."

Michael Schumacher kukkus tõsiselt 2013. aastal Prantsusmaa alpides suusatades, kuid pärast haiglast kodusele ravile koju saamist pole sakslase perekond avalikkusele praktiliselt mingit infot andnud.

"Michael on avaliku elu tegelane, seega avalikkusel on õigus teada, mis temaga juhtus. Oleme teinud väga selgeks, et see on tõsine teema. Sellegipoolest on Michael oma era- ja avaliku elu vahele tõmmanud väga selge joone. Fännid ja meedia on seda alati aktsepteerinud. Otsus kaitsta Michaeli privaatsust on tehtud tema hüvanguks. Perekonnal on õigus käituda nii, nagu nad paremaks arvavad," on Shumacheri mänedžer Sabine Kehm öelnud.