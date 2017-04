Hamilton taas kvalifikatsiooni kiireim, Senna rekord tuleb üha lähemale

Vormel-1 MM-sarjas sõidetakse homme Shanghais käesoleva hooaja teine etapp. Hiina GP kvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton, Mercedestel jäi õige vähe puudu kaksikvõidust.

Lewise kiireim ringiaeg 1.31,678. Britt liikus kvalifikatsiooni käigus pidevalt tõusvas joones. Seda ei suutnud aga tänast vabatreeningut valitsenud Scuderia Ferrari piloodid, kes pidid leppima teise ja neljanda kohaga. Kusjuures Sebastian Vettel tõusis Valtteri Bottasest mööda päris viimasel ringil ja ülinapilt. Sakslase edu oli vaid üks tuhandiksekund (0,001 sekundit).

Neljas oli Kimi Räikkönen, viies Daniel Ricciardo (Red Bull) ja kuues Felipe Massa (Williams). Esineliku ja järgnevate vahe ringiaegades oli väga suur.

Hamilton on nüüd võitnud kuus kvalifikatsiooni järjest, legendaarse brasiillase Ayrton Senna rekord on kaheksa järjestikust esikohta.

Pühapäevane võistlussõit Shanghais algab Eesti aja järgi kell 9 hommikul.

🇨🇳 2017 6 poles in a row for @LewisHamilton All-time record = 8 (A Senna, 1988-89)#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/fUaZrIRJU9— Formula 1 (@F1) April 8, 2017

HAM: "We knew it would be close. We knew we'd need a perfect lap. Very, very happy & super grateful to the team" #ChineseGP 🇨🇳 #Quali #F1 pic.twitter.com/0OdzDgAmcC— Formula 1 (@F1) April 8, 2017

Bottas explaining to Vettel how close it was between them in #Quali 1/1000th of a second = 5.9 centimetres 😮#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/Uh0qOfEkwD — Formula 1 (@F1) April 8, 2017