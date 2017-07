Hamilton suutis Ungari GP vabatreeningul vihale ajada Magnusseni

Taanlasest vormelipiloot Kevin Magnussen (Haas) kritiseeris F1 Ungari GP-l Lewis Hamiltoni (Mercedes), kes eilsel teisel vabatreeningul tema kiire ringi põhjendamatu blokeerimisega nurjas.

"Tema ees pole kedagi, aga ta ikkagi otsustab sõita viimases sektoris ülimalt aeglaselt, kui mina olen oma kiirel ringil," rääkis Magnussen.

"Aga ta jääb ju alati ette, seega pole see mingi eriline uudis. Ma sain täna vaid neli kiiret ringi teha ja ikkagi õnnestus mul tema taha toppama jääda!"

Küsimusele, kas ta kavatseb Hamiltoniga sellest intsidendist, mis polnud britil sugugi esmakordne, rääkida, ütles Magnussen: "Ma ei räägi temaga nagunii. Mis ma teha saaks? Mina tema autot ei juhi. Mõnda pilooti lihtsalt ei huvita. See oleks sama, kui tema oleks ühel päeval kvalifikatsioonil head ringi tegemas ja mind järsku ei huvita. Aga eks me näe. Selles, mis ta teeb, pole midagi keelatut, see on lihtsalt lugupidamatu."

Eelmise, Silverstone'i etapi kvalifikatsioonis takistas Hamilton teise Haasi piloodi Romain Grosjeani kiiret ringi.