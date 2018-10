Hamilton: selle hooaja tiitliheitlus on olnud kõige nauditavam

"Minu eesmärgiks on võita Mehhiko GP. See oleks heaks boonuseks lisaks MM-tiitli kindlustamisele," sõnas Hamilton, kes edestab oma lähimat ohustajat Sebastian Vettelit juba 70 punktiga. Selline punktivahe tähendab, et Hamiltonile piisaks Mehhikos ka seitsmendast kohast, et Vetteli lootused lõplikult kustutada.

"Esimene meistritiitel tuli raskelt ja iga järgmine veelgi raskemalt. Ütlen ausalt, et see hooaeg on olnud neist tiitliheitlustest kõige nauditavam ehk kui ma peaksin tänavu meistriks tulema, siis olen selle võidu üle kõige uhkem ja hindaksin seda kõige kõrgemalt," lisas Hamilton. "Ma arvan, et vanuse lisandumisega hakkad selliseid asju rohkem hindama."

Pärast sel nädalavahetusel peetavat Mehhiko etappi jääb veel sõita Brasiilias ja Araabia Ühendemiraatides.