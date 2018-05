Hamilton selgitas, miks ta Bakuu GP poodiumil ei rõõmustanud

Vormelisõbrad võisid pühapäeval Aserbaidžaani GP poodiumitseremoonial näha kummalist vaatepilti - piloot, kes seisab poodiumi kõrgeimal astmel, olles tõusnud veel MM-sarja üldliidriks, ei rõõmustagi täiest hingest.

Lewis Hamilton põhjendas, et poleks sellisel moel, nagu sõidu dramaatiline lõppkäik talle selle kätte mängis, võitu tahtnud ning just seetõttu oli ta ka poodiumil vaoshoitum.

"See oli loterii-sõit ning mul oli lihtsalt õnne, ma ei kasutaks sõna "kingitud võit". Ma seisin poodiumil teadmisega, et Valtteri pidanuks minu asemel olema, sest ma tunnen, et ta vääris seda," rääkis Hamilton.

Hamilton tõusis esikohale paar ringi enne lõppu tänu meeskonnakaaslase Valtteri Bottase rehvi purunemisele.

"On neid, kes rõõmustavad sõltumata sellest, kas nad teenisid võidu välja või mitte, sõrmed taeva poole... Ma olen lihtsalt teisel lainel. Ma oleksin ju võinud seda teha, sest ma ikkagi võitsin, ning tuleb rahul olla sellega, mis sa saad. Aga mulle meeldib võita sellepärast, et ma olen kõik need piloodid siin kunagi üle sõitnud," lisas britt.