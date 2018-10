Hamilton ründas meediat: näidake Vetteli vastu natuke austust välja!

Sakslasest Ferrari sõitja on tänavu juba mitmed GP-d oma rumaluste tõttu ära rikkunud ning iseäranis Itaalia meedia on Vetteli suhtes viimasel ajal olnud tohutult kriitiline.

MM-sarjas kindlat esikohta hoidev Hamilton ruttas sotsiaalmeedias aga Vettelit kaitsma.

"Tunnen, et meedia peaks Sebastiani vastu rohkem austust üles näitama. Teistel on võimatu ette kujutada, millisel tasemel meiesugused sportlased tegutsevad. Oleme kõik inimesed ning eksimused on loomulikud - loeb vaid see, kuidas neist välja tulla," kirjutas Hamilton Instagramis.