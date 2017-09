Hamilton rebis ette. Kas otsustavalt?

Võidusõitu kajastavat lugu on võimatu mitte alustada legendaarse Briti F1-kommentaatori Murray Walkeri tähelepanekuga: „Vormel 1-s võib juhtuda kõike ja tavaliselt juhtubki." MM-i liidrile Lewis Hamiltonile ja Mercedese tiimile ähvardas Singapuri etapp kujuneda aasta raskeimaks ja kvalifikatsioon kinnitaski kartusi. Hamilton teenis kahe Ferrari ja kahe Red Bulli taga alles viienda stardikoha. Ent kui punaste starditulede kustumisest oli möödas vaid kümmekond sekundit, sai aasta raskeimast võistlusest aasta edukaim (ehkki vormistamine võttis veel kaks tundi) ja Mercedes teenis konstruktorite karika arvestuses 40 punkti rohkem kui Ferrari. Hamiltoni edu lähima jälitaja Sebastian Vetteli ees on nüüd kolme asemel 28 punkti ja teine „hõbenoole" sõitja Valtteri Bottas on Vettelist kõigest 23 punkti maas.