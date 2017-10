Hamilton pole veel otsustanud, kas laskub USA etapil hümni ajal põlvele

Vormel-1 MM-sarja liider Lewis Hamilton ütles, et kaalub veel, kas laskuda USA etapi eel hümni ajal põlvele nagu mitmed Ameerika jalgpalli tähed.

"Ma pole veel sellele sõidule mõelnud, aga muidugi pean hakkama mõtlema - mis oleks minu jaoks õige tegu või kas ma peaks üldse sekkuma?" arutles Hamilton tänase The Sunday Timesi veergudel.

"See pole minu hümn, kuid probleem on Ühendriikides... Või isegi mitte ainult Ühendriikides, see on globaalne asi. Ameerikas on see ilmselt veelgi hullem. Ma usun, et me peaksime kõik ühte hoidma."

Kolmekordne maailmameister Hamilton viitas sellega USA-s lokkavale rassismile ja keerulisele poliitilisele õhkkonnale. President Donald Trump kritiseeris hiljuti NFL-i jalgpallureid, kes hümni ajal protesti märgiks põlvele laskuvad. Hamilton teatas seepeale sotsiaalmeedias, et ta toetab sportlasi, kes Trumpi kriitikast hoolimata protestiga jätkavad.

"On tähtis, et kõik seisaksid selle eest, millesse nad usuvad," ütles Hamilton. "Kõigil peaks olema sõnavabadus ning ma usun, et me võime kõik maailmas muutusi läbi viia. Eriti siis, kui su juht sind selles valdkonnas ei aita."

Vormel-1 USA GP sõidetakse Austini ringrajal 22. oktoobril. Sellele eelneb Jaapani GP juba järgmisel pühapäeval Suzukas.