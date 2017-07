Hamilton peale Bottase mööda laskmist: tänane tõestas, et olen tiimimängija

Hone/LAT/REX/Vida Press

Mercedese Lewis Hamilton loodab, et tänane žest lasta tiimikaaslane Valtteri Bottas mööda viimasel ringil tõestab, et ta on hoiab oma sõna. Kuid britt kardab, et tänane võib talle valusalt kätte maksta üldtabelis.