Hamilton on Alonso otsusest üllatunud: ma ei jätaks mingil juhul F1 etappi vahele

Vormelipiloodid on hämmingus, et kahekordne F1 maailmameister Fernando Alonso (McLaren) otsustas 28. mail toimuva Monaco etapi vahele jätta ja startida samal ajal USA-s Indy 500 sarja võidukihutamisel.

Mercedese sõitja Lewis Hamilton teatas, et ta "ei jätaks mingil juhul F1 etappi vahele lihtsalt selle pärast, et teha midagi muud". Täpselt sama väitsid Alonso endine tiimikaaslane Felipe Massa, Romain Grosjean ja Sergio Perez.

"Vahetada F1 etapp mõne teise sarja võistluse vastu on suur üllatus. Vahest on seal mingid muud tagamaad peidus, mida me ei pruugi teada. Me ei tea, kas see on Fernando, tiimi või Honda otsus," sõnas Massa.

Brasiillane lisas samas, et ootab huviga, mida Alonso Indy 500 võidukihutamisel suudab.

McLareni meeskond on lubanud peagi teatavaks teha, kes Alonsot Monte Carlos asendab. Kõige tõenäolisemaks peetakse Jenson Buttoni naasmist, kes on ametlikult McLareni testisõitja ja saadik.