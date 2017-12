Hamilton nimetab vormel-1 bosside otsust kummaliseks. "Ma ei saa sellest aru"

Vormel-1 sarja neljakordne maailmameister Lewis Hamilton tõdes Prantsuse telekanalile Canal+ antud intervjuus, et ei saa aru, miks naaseb Prantsuse GP just Paul Ricardi ringrajale.

Prantsuse GP on tuleval hooajal üle kümneaastase pausi F1 võistluskalendris tagasi, kuid kui viimati toimus see Magny-Cours'i rajal, siis edaspidi Paul Ricardil.

Hamilton ei ole sel rajal varem võistelnud, kuid sellegipoolest on tal raja kohta tugev arvamus. "Ausalt öeldes see ei meeldi mulle, kui otse välja öelda," sõnas inglane. "Mulle meeldis palju rohkem, kui Prantsuse GP Magny-Cours'is oli. Paul Ricard on imeilusas kohas, aga rada ei ole kindlasti nii hea kui Magny-Cours'i oma."

Samal ajal tõdes Hamilton, et tal on Prantsuse GP naasmise üle hea meel. "Kõige olulisem on aga tegelikult see, et oleme tagasi Prantsusmaal, sest see on oluline osa Euroopast. Samas on Prantsusmaal palju ilusaid, väga ilusaid ringradu - näiteks Le Mans. Mingil põhjusel ei ole meie GP aga kõige ilusamal ringrajal. Ma ei saa sellest aru."