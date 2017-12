Hamilton: mul pole kirge, et Schumacheri rekordit jahtida

Neljakordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton tunnistas, et suure tõenäosusega lõpetab ta enne sportlaskarjääri, kui jõuab legendaarse Michael Schumacheri rekordini.

Schumacher on MM-sarjas võitnud teatavasti rekordilised seitse maailmameistritiitlit (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

"Hetkel ma seda varianti ei näe. Mul kulus kümme aastat, et esimesed neli tiitlit võita," sõnas Hamilton Schumacheri rekordini jõudmise kohta, kirjutab BBC Sport.

Britt lisas, et talle piisaks, kui ta suudaks tõusta Argentiina kuulsuse Juan Manuel Fango kõrvale, kelle arvel on viis tiitlit: "Fangoga võrdsele pulgale jõudmine oleks juba üsna äge. Mul pole kirge, et Schumacheri rekordit jahtida."