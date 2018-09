Hamilton meeskonna otsusest: Valtteri tegi kogu nädalavahetuse suurepärast tööd ja oli tõeline härrasmees

Intsident leidis aset sõidu keskkosas, kui teisel kohal sõitnud Bottas sai tiimilt käsu lasta Hamilton endast mööda. Liidriks tõusis Hamilton kümmekond ringi enne lõppu, kui Max Verstappen (Red Bull) tegi oma ainsa boksipeatuse.

"Tegelikult oli täna väga raske päev, sest Valtteri tegi kogu nädalavahetuse suurepärast tööd ja oli tõeline härrasmees, et mind mööda lasi," sõnas Hamilton pärast sõitu. "Olukord on selline, et Bottas ei võitle enam maailmameistritiitli eest. Tavaliselt oleme kaksikvõidu üle väga elevil, aga mõistan, kui raske see Valtterile oli, sest ta vääris võitu."

"Tunne ei ole hea," lisas britt. "Ma pole kunagi varem pärast võitu niimoodi end tundnud. Kinnitasin Valtterile, et minu mööda laskmine pole midagi, mida ma ise küsisin, vaid tiim nõudis seda antud olukorras."

"Täna oli raske," sõnas Bottas. "Meeskonnale oli hea tulemus, saime maksimumpunktid, aga mulle isiklikult oli raske sõit. Me plaanime alati kõik olukorrad läbi. Teame, et Hamilton võitleb MM-i ja Mercedes meeskondliku tiitli nimel. Alati on raske ennustada, mis sõidu ajal võib juhtuda."

"Andsin endast parima, et Bottasele järele jõuda, kuid ei jõudnud piisavalt lähedale," lausus kolmandana lõpetanud Sebastian Vettel. "Kokkuvõttes oli hea sõit, aga loomulikult polnud tulemus see, mida ootasime."

Viis etappi enne hooaja lõppu juhib Hamilton Vetteli ees 50 punktiga. Bottas jääb Vettelist maha 67 silmaga.