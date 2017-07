Hamilton: ma pean võitma Briti GP

Vormel 1 sõitja Lewis Hamilton ütles, et peale tiitlivõidu on sel hooajal ka teine tähtis eesmärk - võita kodune GP.

Mercedese meeskonda kuuluv britt on hetkel 20 punkti Sebastian Vettelist maas ning sel nädalavahetusel toimuv Briti GP on Hamiltoni jaoks väga oluline. "Ma tahan võita Silverstone's, sest ma pole viimast kahte võidusõitu võitnud. Ma ei suuda sõnadesse panna, kui suurt rõõmu see mulle tekitaks."

"Tiitli võit on kõige tähtsam, kuid koduse GP võit on ka väga tähtis," ütles ta.

Jutuks tuli ka Londoni tänavatel peetud Vormel 1 üritus, mille Hamilton vahele jättis. Tema sõnul ei saanud ta osaleda seetõttu, et kasutas seda aega järgmiseks sõiduks valmistumisele. "Ma kuulsin, et see oli imeline üritus. Ma armastan Suurbritannia fänne, ma pole sellest saladust teinud," ütles ta.