Hamilton: ma ei usu, et me homme Ferraridele vastu saame

Hiina GP-etapi kvalifikatsioonis neljanda kohaga piirdunud Mercedese vormelisõitja Lewis Hamilton kardab, et Ferrarid on nende jaoks liiga kiired.

Shanghai etapi ajasõidu võitis Sebastian Vettel tiimikaaslase Kimi Räikköneni ees, kolmas oli Valtteri Bottas ja neljas juba üle poole sekundi kaotanud Hamilton.

Valitseva maailmameistri sõnul kuulub Shanghai nende etappide hulka, kus on kõige rohkem võimalusi möödasõitudeks, kuid sellest ei pruugi Ferraride vastu abi olla.

"Ferrarid on sirgel liiga kiired. Ma ei kujuta ette, kas me suudame neile väljakutse esitada, sest kaotame poole sekundiga," sõnas Hamilton Sky Sportsile. "Igatahes tuleb väga põnev võistlus. Pealegi on homme märgatavalt kuumem kui täna."

Mercedes oli nii Austraalia kui Bahreini etapil Ferrari masinast kiirem, kuid etapivõidud teenis ikkagi Vettel. "Jah, olime viimasel etapil neist kiiremad, kuid nad suutsid kohta hoida ja ma ennustan, et suure tõenäosusega juhtub sama ka homme," pakkus Hamilton.