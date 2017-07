Hamilton: ma ei kavatse peale karjääri lõppu Vormel 1-ga tegemist teha

Lewis Hamilton teatas hiljuti, et võib isegi selle aasta lõpus juba kindad varna riputada ning vormelitega lõpparve teha. Kuid uues usutluses Interview ajakirjale tunnistas ta, et arvatavasti sõidab ta veel vähemalt järgmised viis aastat.

Kuid peale karjääri lõppu pole 32-aastasel Hamiltonil plaanis jääda sama spordiala juurde tööle. "Mul on viis või kuus aastat jäänud veel sõita, kuid peale seda ma väldiks mänedžeriks või kommentaatoriks saamist," ütles varem ka näitleja- või muusikukarjäärist unistanud vormelisõitja.

Hamilton, kes hetkel kaotab vaid ühe punktiga üldtabeli liidrile Sebastian Vettelile, tõdes ka seda, et aastatega on kaotamine läinud lihtsamaks. "Vanasti tundus, et kas ma olen kõik või mitte keegi. Varem võttis mul paar päeva aega, et saada kaotusest üle," ütles kolmekordne maailmameister.

"Ükskord peale kaotust ei lahkunud ma oma hotellitoast neli päeva. Nüüd olen saanud aga vanemaks ja küpsemaks ning sain aru, et võitmine pole kõik siin maailmas," lisas ta.

Sel nädalavahetusel koduse Suurbritannia GP võitnud Hamilton tõdes, et kui paljud inimesed arvavad, et vormelisõitjad lihtsalt keeravad rooli, siis nii see ei ole. "Ma pean oma töö tõttu pidevalt jälgima kaalu ning ma olen selleks hooajaks treeninud kõvemini kui iialgi varem."