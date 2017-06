Hamilton: kui Vettel tahab tõestada, et ta on mees, siis seda peaks tegema näost näkku

Lewis Hamilton on maruvihane Sebastian Vetteli peale pärast eilset Bakuu GP-d ja kutsus Ferrari meeskonna sõitja käitumist häbiväärseks ja lapsikuks.

Hamilton ja Vettel põrkasid kokku eile kordustardi ajal 19. ringil. Sakslane sõitis britile tagant sisse, kui viimane ootamatult pidurdas. Ferrari meeskonna sõitja sõnul pidurdas Hamilton meelega, kuid uurimine näitas, et Mercedese tiimi juhi poolt ei tehtud midagi valesti.

Hamiltoni arvates polnud Vetteli käitumine aga spordimehelik ja lausa häbiväärne. "Ta häbistas ennast. Kui ta tahab tõestada, et ta on mees, siis me peaksime seda tegema mitte autodes vaid näost näkku," lisas ta.

"Kujutage ette kõiki lapsi, kes vaatavad, et niimoodi käitub neljakordne maailmameister. Selliselt käitutakse kartidega sõites. Ma loodan, et noored, kes seda nägid ei arva, et see on õige viis, kuidas käituda," oli briti võidusõitja sõnum.

Vettel, kes sai intsidendi eest 10 sekundilise karistuse, süüdistab ikkagi Hamiltoni ja keeldub tunnistamast, et sissesõit oli tahtlik: "Liider dikteerib kõikide kiirust. Me olime kurvis ja ta oli just kiirendamas, kuid siis pidurdas järsult. Ma ei jõudnud pidurdada ja sõitsin talle sisse."

Sellel hooajal on jäänud veel 12 sõitu ja Vettel juhib Hamiltoni ees hetkel 14 punktiga. Sakslane lubas, et helistab rivaalile enne Austrias toimuvat GP-d, kuid Hamiltoni arvates pole Vettelil ta numbritki. "Mina teen oma rääkimise rajal," vastas ta.