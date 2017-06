Hamilton kritiseeris Rosbergi: Bottasega on suhted palju paremad

Kolmekordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton tunnistas, et tema läbisaamine Valtteri Bottasega on märksa parem kui endise tiimikaaslase Nico Rosbergiga.

Kui Hamiltonil paluti Bottast ja Rosbergi võrrelda, ütles britt: "Jah, Valtteriga on olukord teine. See tundub palju parem kui Rosbergiga. Valtteri toetab mind kõvasti."

"See on professionaalselt hoopis teisel tasemel. Tiimina oleme ühtsem kui kunagi varem. Kui olukord nõuab, siis aitan ja toetan mina teda," kiitis Hamilton oma suhteid soomlasega, kirjutab Sport24.

Ka Mercedese meeskonna tegevjuht Toto Wolff nõustus, et uued tiimikaaslased saavad omavahel paremini läbi kui Hamilton ja Rosberg. "Vaadake kasvõi, kuidas nad poodiumil käituvad. See on totaalselt erinev Lewise ja Nico olukorrast," sõnas Wolff.

Hamilton on hetkel MM-sarjas teisel kohal, kaotades Ferrari sõitjale Sebastian Vettelile 12 punktiga. Bottas on kolmas ja jääb liidrist 48 silma kaugusele.