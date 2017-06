Hamilton kiitis meeskonnakaaslast Bottast

Vormel 1-s Mercedese tiimis sõitva Lewis Hamiltoni sõnul on Valterri Bottas näidanud ennast sel hooaja heast küljest ja on tema arvates väärt ka järgmine hooaeg meeskonda kuuluda.

Praeguse seisuga kehtib soomlasel Mercedesega leping käimasoleva hooaja lõpuni, kuid Hamilton on kindel, et Bottas jääb pikemaks ajaks. "Ma arvan, et ta väärib oma kohta siin perekonnas ning tal on õigus jääda siia veel pikaks ajaks."

"Mercedes on siiani ainus meeskond, mida mina tean, kus tõesti võetakse enda all töötaavd inimesed omaks. Erii kehtib see sõitjate kohta," lisas ta.

27-aastane Bottas liitus Mercedesega pärast seda, kui 2016. aasta maailmameister Nico Rosberg teatas üllatuslikult oma karjääri lõpetamisest.