Hamilton kaupleb endale esisõitja kohta

Kümme päeva enne vormel 1 sarja Melbourne’i MM-i algust võib testide põhjal arvata, et taas on suursoosik Mercedes ja „esimene printsess” Ferrari. Seega istub tulevane maailmameister suure tõenäosusega hõbedases autos. Nii et Hamilton võidab viienda tiitli? Tema tiimikaaslane Bottas arvab teisiti.