Hamilton kasutas Vetteli tõrjumiseks geniaalset nippi

Vormel-1 sarja Belgia GP-l näitas suurepärast sõitu Lewis Hamilton (Mercedes), kes suutis kogu võistluse jooksul tõrjuda Sebastian Vetteli (Ferrari) rünnakuid. Vormeliässad avaldasid pärast finišit, et Hamilton kasutas ühel hetkel Vetteli tõrjumiseks fantastilist taktikat.

Kui kümmekond ringi enne lõppu turvaauto rajalt ära tuli, haistis Vettel oma võimalust ning oli stardisirge alguses juba Hamiltonil kannul. Inglase sõnul oli selle põhjuseks temapoolne väike eksimus, mis lõpuks hoopis kasuks tuli.

"Hakkasin temast juba ette rebima, kuid mu auto oli vales jõurežiimis," selgitas Hamilton. "Ta jõudis mulle järele ja stardisirge alguseks oli ta mul juba sabas. See oli lõpuks hoopis hea asi - kui ta oleks minust kolme-nelja autopikkuse kaugusel olnud, oleks tal olnud võimalik minu taga parem hoog sisse saada ja möödasõitu üritada."

Hoopis kavalama käigu tegi Hamilton aga seejärel Eau Rouge'i kurvis, millele järgnenud sirgel Vettel lausa tema kõrvale tõusis. "Ta alustas La Source'i kurvis kiirendamist varem - ma kuulsin seda. Kui me sirgele jõudsime, hoidsin gaasi umbes 90% peal, et ta mul päris tagatiiva juures oleks. Teadsin, et ta ei taha minust liiga vara mööda minna, kuna siis läheksin temast Kemmeli sirge lõpus uuesti mööda," selgitas Hamilton.

"Eau Rouge'i kurvis vajutasin gaasi juba põhja. Jõudsime tõusu tippu ja tal ei olnud ruumi, et minu tuules kiirust koguda, nii et ta tõusiski vaid korraks minu kõrvale."