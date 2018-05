Hamilton jõudis Mercedesega uue lepingu osas kokkuleppele

Mercedese vormelimeeskonna juhtkonda kuuluv Niki Lauda kinnitas, et nad on Lewis Hamiltoniga kõigis lepingupunktides kokkuleppele jõudnud ning neljakordne maailmameister peaks lähiajal uue kontrahti sõlmima.

Hamilton allkirjastas 2015. aastal Mercedesega kolmeaastase lepingu, mis saab läbi tänavuse hooajaga. Lauda sõnul on nad võtnud uue kontrahti sõlmimist rahulikult.

"Meil pole olnud mingit ajasurvet. See (leping) saab teoks 110%. Me oleme kõiges kokkuleppele jõudnud ning pole vahet, kas ta (Hamilton) allkirjastab selle nüüd või kolme nädala pärast," rääkis Lauda, vahendab F1Today.

Ka Valtteri Bottase kehtiv leping saab läbi tänavuse hooajaga ning Lauda sõnul on Mercedes soomlasega väga rahul. "Kolmel viimasel etapil on ta olnud kiirem kui Lewis. Kui tema tegemisi objektiivselt vaadata, siis tal läheb tõesti hästi. Ta on Rosbergi tasemel mees," kiitis Lauda Bottast.

Bottas liitus Saksamaa meeskonnaga 2017. aasta alguses ja pikendas mulluse hooaja lõpus lepingut ühe aasta võrra.