Hamilton ja Bottas: me ei taha Mercedeselt tiimikorraldusi

Valitseva vormel-1 maailmameistri Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas kinnitavad, et ei vaja tiimikorraldusi ning suudavad ise meeskonna parimates huvides tegutseda.

Eelmistel hooaegadel, kui Mercedes oli teistest meeskondadest peajagu üle, anti sõitjatele sisuliselt vabad käed: las parim võitku. Tänavu, kui Ferrari on olnud Mercedesega sisuliselt võrdne, võib Saksa mansa boss Toto Wolff aga selles osas ümber mõelda.

Eelmisel etapil Bahreinis saigi võidu Ferrari mees Sebastian Vettel, kellega Hamilton ja Bottas sammu pidada ei suutnud. "See ei meeldinud meile üldse," sõnas Wolff. "Peame olukorda analüüsima ja tõsiselt mõtlema, kuidas me edasi läheme."

Sõitjad ise on aga kategooriliselt igasuguste korralduste vastu. "Ma ei taha neid ning pole mitte kunagi ka tahtnud. Tiimikorraldused on alati olnud väga veidrad asjad ning neid on raske hinnata. Mulle pole need kunagi meeldinud," tunnistas Hamilton.

Bottas oli meeskonnakaaslasega samal meelel. "Me pole sellest rääkinud, sest ma arvan, et meil pole selleks vajadust. Selles tiimis pole kunagi olnud esimest ja teist sõitjat ning ei plaani seda."

Soomlase sõnul tegutseb ta sellest hoolimata meeskonna huvides. "Kui sõidu ajal on mul mingisugused probleemid, erinevad strateegiad või on Lewis minu taga kinni, siis tulen tal eest ära."