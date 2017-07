Hamilton hoopis Ferrarisse? Toto Wolff ei taha huvitavast teooriast kuuldagi

Mercedese vormel-1 meeskonna tiimiboss Toto Wolff lükkas ümber kuulujutud, mis viivad Lewis Hamiltoni tulevikus Ferrari ridadesse.

Briti GP ajal liikusid Inglismaa meedias jutud, mille kohaselt on Hamilton huvitatud oma tuleviku Ferrariga sidumisest. Wolffi väitel on see aga üks suur jamps.

"Ma ei tea, kes Ferrari ja Lewise kohta rääkis, aga see ei ole kindlasti mitte keegi meie tiimist ega ka tema ise," sõnas Wolff Motorspordile. "See, mida ta ütles, oli see, et ta on Ferrari fänn - nagu me kõik - ja see on meeskond, kus iga sõitja võiks oma võimaluse saada. Kõik."

Wolffi sõnul ei oleks Hamiltonil põhjust Mercedesest lahkuda. "Ta on praegu väga heas kohas, ta sõidab kõige kiirema autoga. Meil on lepingut veel pooleteiseks aastaks. Kõik jutt, mis väljastpoolt tuleb, ei ole meie jaoks oluline. Null!"