Hamilton ennustab, et Ferrarid on Bahreinis veelgi ohtlikumad

Vormel-1 sarja valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) tegi ennustuse, et Ferrari sõitjad on järgmisel etapil Bahreinis veelgi ohtlikumad.

Avaetapi Austraalias võitis Sebastian Vettel (Ferrari) Hamiltoni ja Kimi Räikköneni (Ferrari) ees. Kuigi kvalifikatsioonis edestas Hamilton lähimat konkurenti lausa 0,664 sekundiga, ei usu inglane, et see vahe tegelikkuses nii suur on.

"Nende (Ferrari) etteaste oli parem, kui see välja paistis. Ferrari on sirgetel rajalõikudel väga kiire," arutles Hamilton. "Nad on järgmisel etapil Bahreinis kahtlemata väga ohtlikud. Pealegi on Ferrarid alati kuumades tingimustes head - kuigi Bahreinis tuleb hilisõhtune sõit, on see rehvidele ikkagi kurnav."

Hamilton meenutas, et mullu jäi Vettel Bahreinis löömatuks. Samas rõhutas inglane, et loodab järgmisel etapil ka tiimikaaslase Valtteri Bottase abile.

"Pühapäeval võitlesin üksi Ferraridega ja see polnud sugugi kerge. Aga Valtteri teeb kõvasti tööd selle nimel, et Bahreinis ka ise võidu eest heidelda. Nägime pühapäeval, kui oluline on kahe masinaga tippkonkurentsis olla - Kimi (Räikkönen) oli väga hea ja lisaks Red Bullid," lisas Hamilton.

Bahreini etapp sõidetakse 8. aprillil.