Mercedese vormel-1 meeskonna esinumbri Lewis Hamiltoni sõnul on soomlane Valtteri Bottas parim tiimikaaslane, kes tal kunagi olnud.

Bottasest sai Mercedese sõitja pärast Nico Rosbergi ootamatut lõpetamist sel talvel ning kuigi mehed pole ühes meeskonnas veel ühtegi võistlussõitu teinud, kuulutas Hamilton soomlase juba oma elu parimaks partneriks.

"Mis mulle temaga töötamise juures meeldib, on see, et kõik on ja jääb rajale, mitte midagi ei tule väljapoole kaasa," rääkis Hamilton Motorspordile. "Me ei mängi mänge - meie vahel on kõik täiesti läbipaistev. Mulle see meeldib. Tunnen, et mul on temaga juba parem suhe kui ühegi teise tiimikaaslasega, kes mul kunagi olnud on."