Eelmisel hooajal vormel-1 MM-sarja üldarvestuses teise koha saanud Lewis Hamiltoni sõnul ei ole algaval hooajal favoriidiks number üks mitte tema Mercedes, vaid hoopis Ferrari.

Kuigi hooaja esimestel testisõitudel on Hamilton koos oma uue tiimikaaslase Valtteri Bottasega näidanud taas head kiirust, arvab inglane ise, et hoopis Ferrari punast tuleb tänavu kõige enam peljata.

"Ferrari peaks olema favoriit. Me ei saa oma pilku neilt hetkekski pöörata, sest nad teevad hetkel väga head tööd," rääkis Hamilton Motorspordile.

"Red Bull näeb samuti päris hea välja. Lähimad päevad ja nädalad annavad loomulikult vastuse, kuid usun, et hooaja esimene sõit tuleb väga põnev."

"Lihtsalt aegu vaadates tundub Ferrari kõige kiirem, kuid me oleme neile väga lähedal, Red Bull samuti," hindas Hamilton.

Selle nädala esimesel testisessioonil sõitis kõige kiirema aja välja hoopis Williamsi esinumber Felipe Massa. Williamsi tagasitulekut teravaimasse tippu ootab tasahilju ka Hamilton. "Mulle väga meeldiks, kui Williams tagasi tippu tõuseks. Neil on juba mitu aastat paras mõõn olnud, kuid viimasel paaril aastal on nad üha tugevamad olnud. See oleks vaimustav."