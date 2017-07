Hamilton alustab Briti GP-d esikohalt, Ricciardo pidi kvalifikatsiooni katkestama

Hamiltoni edu Räikköneni ees oli viimase sessiooni lõpuks enam kui pool sekundit, soomlane edestas omakorda tiimikaaslast Vettelit alles viimase kiire ringiga.

Red Bulli esinumber Daniel Ricciardo koges suurt ebaõnne, kui juba esimesel kvalifikatsioonisessioonil tuli tal tehnilise rikke tõttu katkestada.

Nii Ricciardo kui ka neljanda aja välja sõitnud Valtteri Bottas peavad homme alustama viis kohta oma kvalifikatsioonikohast tagantpoolt, kuna nende autol vahetati ära käigukast. Vastavalt reeglitele peab käigukast vastu pidama vähemalt kuus etappi järjest.

Silverstone`i ringrajal peetava etapi eel hoiab MM-sarjas liidrikohta sakslane Sebastian Vettel (Ferrari), kelle edu kodupubliku ees startiva Lewis Hamiltoni (Mercedes) ees on 20 punkti.

Kvalifikatsiooni tulemused:

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Majestic lap from HAM #Quali #BritishGP 🇬🇧 #F1

Vormel-1 Briti GP kvalifikatsioon

Hamiltoni võiduaeg on eelmise aasta kvalifikatsiooni parimast ajast 2,6 sekundit kiirem. Inglase jaoks oli tegu tema karjääri 67. kvalifikatsioonivõiduga - Michael Schumacheri kõigi aegade rekordini on minna veel vaid üksainus võit!

Vettel sõidab küll Bottasest kiiremini, aga jääb alla nii Hamiltonile kui Räikkönenile!

Bottase viimane ring viib ta Vettelist mööda teiseks, aga Räikkönen lööb selle kohe üle. Mida teeb Vettel?

Kolmas sessioon hakkab lõppema.https://twitter.com/F1/status/886209123569868800

Kui Alonso jäi välja, siis tema tiimikaaslane Stoffel Vandoorne pääses kümnendana ehk viimasena edasi.

Kõik! Välja langevad Palmer, Kvjat, Alonso (!), Sainz ja Massa.

Minut jäänud. Viimased viis: Sainz, Alonso, Perez, Palmer, Massa.

Teine kvalifikatsioon on samuti käima läinud. Praegu on kiireim mees Hülkenberg.

Kordusest oli näha, et Alonso ületas ajavõtujoone tõesti vaid mõni sekundikümnendik enne aja täitumist. Kellassepa täpsus!

Esimese sessiooni väljalangejad: Stroll, Magnussen, Wehrlein, Ericsson ja Ricciardo.

Jõudis - ja Alonso sõidab end hoobilt viimaselt kohalt esimeseks!

Kas Alonso jõudis? Mees läks punaste rehvidega kiirele ringile täpselt siis, kui esimese sessiooni aeg täitus. Tundus, et mees saab vist ikkagi aja kirja!

Vihm raugeb ning sõitjad näitavad üha kiiremaid aegu. Kui kolm minutit on veel esimese sessiooni lõpuni jäänud, on viis viimast Stroll, Kvjat, Palmer, Wehrlein ja Alonso.

Nüüd kvalifikatsioon jätkub. Ricciardol on küll praegu kirjas kiireim aeg, kuid teda ootab nii või naa lisaks ka viiekohaline karistus.

Punased lipud käsivad autodel tagasi boksi pöörduda. Esimese sessiooni lõpuni jääb kümme minutit.

Ja Ricciardo tulebki autost välja! Tema jaoks on kvalifikatsioon eriti õnnetul kombel otsa saanud.

Ricciardo autol on tehnilised probleemid ning mees pargib oma auto boksi sissesõidutee ja viimase kurvi vahele murule.

Suurem osa pehmete rehvidega alustanutest tulevad aga kohe uuesti boksi. Isegi roheliste "jalavarjudega" Räikkönen kurdab: "Libe on. Libe!"

Tundub, et vihm hakkab vaikselt järele jääma. Mõned julged lähevad rajale superpehmetega, teised roheliste rehvidega.

Tere laupäeva! Briti GP kvalifikatsioon on algamas ning ilm Silverstone'i ringrajal on pehmelt öeldes sombune - vihma kallab ning olud on rasked.