Häkkinen ei tea Schumacheri tervislikku seisundit ega tahagi teada

2013. aasta lõpus juhtunud raskest suusaõnnetusest taastuva Michael Schumacheri sõber ja kunagine kange konkurent Mika Häkkinen ütles, et pole sakslase pere käest vormelilegendi tervise kohta uurinud, sest see on nende perekonna siseasi.

"Ma ei suutnud seda alguses uskuda. Minu õnnetus juhtus mu töö ajal, võidusõidus," rääkis Häkkinen Saksa väljaandele Express, viidates 1995. aasta avariile Adelaides, kus ta sai autoga kummivalli sõites peatrauma ning langes koomasse.

Shumacheri kukkumine suusamäel on aga soomlase jaoks tänaseni müsteerium. "Sa võtad võidusõidus suuri riske, lähed siis suusatama, lõbutsed ja juhtub midagi sellist. Seda on raske mõista. See näitab, kui habras on elu."

Häkkinen lisas, et ei taha teada, kuidas Schumacheril läheb. "Ma ei taha küsida. See on vaid perekonna asi," sõnas ta, kuid kutsus inimesi üles Michaelile jätkuvalt toetust avaldama.

"Me ei saa Michaeli toetamist lõpetada. See on ka fännide jaoks tähtis. See annab energiat ja jõudu. Pole kahtlustki, et Michael seda praegu vajab. Ja muidugi perekond ka."